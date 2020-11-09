Avia.pro: в случае войны ВВС Японии могут «разгромить» российские истребители Су-35
9 ноября 2020, 09:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российский Су-35 оказался не готов к гипотетической войне против японских ВВС. Соответствующий вывод сделан в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет интернет-портал Avia.pro, в случае вооруженного конфликта воздушные силы Токио могут «разгромить» самолеты Су-35. В процитированной публикации говорится, что у Японии численное превосходство в «группе современных истребителей». Также отмечается, что российская сторона сталкивалась с проблемами с современными ракетами, необходимыми для эффективной борьбы с противником в небе. У Токио подобных трудностей нет.
Ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что Москва нанесла ответный «удар» в споре с Соединенными Штатами за кипрские порты.
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