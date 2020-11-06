Издание Cyprus Mail: Россия нанесла ответный «удар» в споре с США за порты Кипра

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6 ноября 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Военный корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация нанесла ответный «удар» в споре с Соединенными Штатами за кипрские порты. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежной прессы.

В 2015 году руководство Кипра дало согласие на предоставление доступа в порты этой страны для военных кораблей РФ, задействованных в операциях против террористов и пиратов. Некоторое время назад в Вашингтоне подвергли жесткой критике Никосию за то, что она продолжает принимать суда, входящие в состав российского флота.

Как пишет издание Cyprus Mail, Москва нанесла ответный «удар» после данного высказывания. В процитированной публикации говорится, что МИД России сделал заявление, в котором указал на право каждого государства на реализацию самостоятельного внешнеполитического курса. Кроме того, в дипломатическом ведомстве отметили, что власти Штатов уже не в первый раз пытаются давить на страны, сотрудничающие с РФ.

Ранее в пятницу сообщалось, что Виктор Баранец, отечественный эксперт, объяснил озвученный в США призыв запретить российскую «Тосочку».