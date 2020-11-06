Экс-полковник Баранец объяснил озвученный в США призыв запретить российскую «Тосочку»

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6 ноября 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «НьюИнформ»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец объяснил озвученный в Соединенных Штатах призыв запретить российскую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». По данному вопросу специалист высказался в интервью представителям отечественной сетевой прессы.

Как пишет «НьюИнформ», испытания «Тосочки» вызвали бурную реакцию в американских медиа. В частности, журнал The National Interest отметил, что систему следует запретить на международном уровне, так как оно слишком мощное.

По мнению Баранца, ставшего собеседником журналистов, американцев «просто “душит жаба” ревности». Как заявил эксперт, в США привыкли считать себя лучше всех и не могут достойно признать превосходство российского вооружения.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что представители Центра анализа европейской политики выступили с прогнозом, согласно которому Румыния не продержится более суток в случае военного конфликта с РФ.