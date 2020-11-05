Центр анализа европейской политики: Румыния не продержится более суток в случае войны с Россией

В случае вооруженного конфликта с Российской Федерацией Румыния не продержится более суток. К соответствующему заключению пришли эксперты американского Центра анализа европейской политики (CEPA), говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет сайт «Репортер», по мнению специалистов, силы РФ смогут оперативно взломать румынскую оборону в районе Фокшанских ворот, что приведет к падению этой страны. Термин «Фокшанские ворота» закрепился за участком суши, имеющим ширину порядка 85 км и глубину около 60 км, в южной части Восточного оперативного района Румынии.
Если Бухарест окажется в состоянии войны, другие представители Североатлантического альянса должны иметь возможность быстро перебросить свои подразделения, чтобы помочь своему союзнику. Дорожная сеть Румынии в настоящий момент к этому не готова, отметили в CEPA.
Ранее в четверг сообщалось, что российские военные испытали комплекс РЭБ, способный заглушить связь во всей Европе и части США.