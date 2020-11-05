Россия испытала систему РЭБ, которая может заглушить связь во всей Европе и части США

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5 ноября 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военнослужащие протестировали в арктических условиях комплекс РЭБ «Мурманск-БН», который способен глушить сигналы на расстоянии до пяти тысяч километров. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Учение, в котором была задействована система радиоэлектронной борьбы, продолжалось в течение четырнадцати часов, пишет Avia.pro. Как отмечает интернет-портал, возможностей комплекса хватит для того, чтобы оставить без связи всю Европу и часть территории Соединенных Штатов.

Ранее сегодня сообщалось, что в американских СМИ окрестили «настоящим убийцей» российский самолет Су-34.