National Interest назвал «настоящим убийцей» российский истребитель-бомбардировщик Су-34

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5 ноября 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты Су-34, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 является «настоящим убийцей». Такая оценка самолета дана в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах прессы Соединенных Штатов.

Как констатирует издание The National Interest, Су-34 отличает значительный и при этом постоянно расширяющийся комплекс вооружения. Истребитель способен нести ракеты класса «воздух-воздух», противокорабельные и крылатые ракеты класса «воздух-земля».

Кроме того, отмечается, что самолет хорошо себя показал в ходе антитеррористической операции Москвы в Сирии. В 2015–2016 годах соединения Су-34 неоднократно атаковали управляемыми бомбами позиции бандформирований на территории Арабской республики.

NI пишет, что истребитель является «настоящим убийцей» и представляет собой практически самолет пятого поколения.

Ранее сегодня сообщалось, что в США протестировали дрон, который прозвали «убийцей» отечественных комплексов ПВО С-400.