National Interest назвал «настоящим убийцей» российский истребитель-бомбардировщик Су-34

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 является «настоящим убийцей». Такая оценка самолета дана в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах прессы Соединенных Штатов.
Как констатирует издание The National Interest, Су-34 отличает значительный и при этом постоянно расширяющийся комплекс вооружения. Истребитель способен нести ракеты класса «воздух-воздух», противокорабельные и крылатые ракеты класса «воздух-земля».
Кроме того, отмечается, что самолет хорошо себя показал в ходе антитеррористической операции Москвы в Сирии. В 2015–2016 годах соединения Су-34 неоднократно атаковали управляемыми бомбами позиции бандформирований на территории Арабской республики.
NI пишет, что истребитель является «настоящим убийцей» и представляет собой практически самолет пятого поколения.
Ранее сегодня сообщалось, что в США протестировали дрон, который прозвали «убийцей» отечественных комплексов ПВО С-400.