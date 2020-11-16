WarGonzo: элитный турецкий спецназ Komando бежал из-под Мартуни в последний день войны в Карабахе
16 ноября 2020, 15:31[ «Аргументы Недели» ]
Элитный турецкий спецназ Komando бежал из-под города Мартуни в последний день вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в публикации, размещенной в интернете.
Как пишет Telegram-канал WarGonzo, незадолго перед заключением перемирия в зоне боевых действий азербайджанские подразделения начали отступать в районе Мартуни, перебросив все силы на штурм города Шуши. Войска Баку отходили с потерями, по информации авторов канала, в числе отступающих находились бойцы турецкого спецназа Komando.
Ранее в понедельник сообщалось, что в сеть выложили видео запуска армянских ракет «Смерч» по позициям Азербайджана.
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