Запуск армянскими военными ракет «Смерч» по позициям Азербайджана попал на видео
16 ноября 2020, 14:30[ «Аргументы Недели» ]
В интернет попало видео, где запечатлен запуск армянскими военнослужащими ракет «Смерч» по позициям Азербайджана. Данный ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.
Согласно предположению, высказанному авторами российского интернет-издания «Репортер», оператор снял момент ответного обстрела города Гянджи.
На прошлой неделе было заключено мирное соглашение по Нагорному Карабаху, которое подписали Армения, Азербайджан и Россия. Ранее в понедельник сообщалось, что Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, озвучил точку зрения, по которой данная договоренность остановила танки Баку по дороге на Ереван.
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