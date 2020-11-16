Запуск армянскими военными ракет «Смерч» по позициям Азербайджана попал на видео

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16 ноября 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

В интернет попало видео, где запечатлен запуск армянскими военнослужащими ракет «Смерч» по позициям Азербайджана. Данный ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

Согласно предположению, высказанному авторами российского интернет-издания «Репортер», оператор снял момент ответного обстрела города Гянджи.

На прошлой неделе было заключено мирное соглашение по Нагорному Карабаху, которое подписали Армения, Азербайджан и Россия. Ранее в понедельник сообщалось, что Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, озвучил точку зрения, по которой данная договоренность остановила танки Баку по дороге на Ереван.