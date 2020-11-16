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Экс-разведчик Кедми: соглашение по Карабаху остановило танки Азербайджана по дороге на Ереван

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-разведчик Кедми: соглашение по Карабаху остановило танки Азербайджана по дороге на Ереван
Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Заключенное на прошлой неделе мирное соглашение по Нагорному Карабаху остановило азербайджанские танки по дороге на Ереван. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Также эксперт озвучил мнение, согласно которому принявшая участие в подписании соглашения Россия, пустившая в Карабах поддерживающую Баку Турцию, может решить более важную для себя задачу. Она заключается в снижении влияния Соединенных Штатов на ситуацию в Закавказье, пояснил Кедми в разговоре с авторами YouTube-канала ITON-TV.

Ранее стало известно, что армия РФ перебросила на территорию Нагорного Карабаха комплекс РЭБ, который способен бороться с турецкими беспилотниками.

ДЦ

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