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25 ноября 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден, фото Тwitter.com/JoeBide

Джозеф Байден раскрыл свои планы на первые сто дней президентства. Демократ, объявивший о своей победе на выборах президента США, собирается направить в сенат закон об иммигрантах, - сообщает kp.ru.

Байден поделился планами в интервью телеканалу NBC. Он займется миграционной реформой и борьбой с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

По обещанию политика, закон об иммигрантах откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек в США. Джо Байден также обещает отменить некоторые указы Дональда Трампа, которые нанесли ущерб климату и здоровью американских граждан.

Байден отметил, что его правление в США не превратится в "третий срок" Барака Обамы, при котором он восемь лет был вице-президентом. Политик подчеркнул, что сейчас мир стал совершенно другими. По оценке Байдена, президент Трамп изменил ландшафт, теперь это "Америка в первую очередь", то есть "Америка в одиночестве".

Байден не намерен инициировать расследование в отношении Трампа, так как планирует сосредоточиться на возвращении американскому обществу "уверенности в себе".

А Дональд Трамп пообещал, что скоро будет подан крупный иск, который раскроет подробности фальсификаций на выборах, которые американский лидер назвал подтасованными.