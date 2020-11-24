Трамп планирует доказывать в суде фальсификацию на выборах

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24 ноября 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дональд Трамп. Фото: сайт Кремля

Президент США Дональд Трамп пообещал, что скоро будет подан крупный иск, который раскроет подробности фальсификаций на выборах, которые американский лидер назвал подтасованными.

Так Трамп прокомментировал результаты опроса, который показал, что 79% сторонников Трампа считают выборы «украденными».

Трамп заявил, что «они на 100% правы, но мы бьемся изо всех сил».

Ранее сообщалось, что Трамп поручил начать передачу власти в США Байдену.