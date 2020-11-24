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Трамп поручил начать передачу власти в США Байдену

, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп поручил начать передачу власти в США Байдену
Дональд Трамп, фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) «делать, что нужно» по «первоначальным протоколам» передачи власти избранному главе государства Джо Байдену.

«Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим! Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы [глава Управления общих служб США] Эмили Мерфи и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же», - пояснил он.

Трамп отметил, что Мерфи подвергалась «приставаниям, угрозам и плохому обращению» за свою «твердую верность» США. При этом американский лидер вновь отказался признать поражение на выборах, но допустил начало формальных процедур передачи власти. Штаб Байдена подтвердил начало формальной процедуры передачи власти.

Инаугурация нового президента запланирована на 20 января 2021 года.

БА

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