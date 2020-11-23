Байден пообещал быть президентом, «объединяющим страну»

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23 ноября 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Джо Байден, Biden Presidential Transition vi

Демократ Джо Байден, который ранее объявил о своей победе на прошедших выборах президента Соединенных Штатов Америки, заявил в понедельник, 23 ноября, о намерении добиваться объединения страны.

Байден пообещал американцам быть президентом, который стремится к объединению, а не к разъединению. Политик уточнил, что он будет видеть не штаты, где победили республиканцы или демократы, а Соединенные Штаты Америки, а также прилагать усилия для того, чтобы завоевать доверие граждан.

Напомним, всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. Согласно прогнозам американских СМИ, демократ Джо Байден получил голоса более 270 выборщиков. Действующий американский лидер Дональд Трамп не признал свое поражение и заявил о намерении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, так как, по его словам, в рамках избирательного процесса имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.