Sohu: Россия напугала своими «свирепыми» кораблями отправленный США в Черное море эсминец «Дональд Кук»
1 декабря 2020, 12:04[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация напугала своими «свирепыми» кораблями эсминец «Дональд Кук», отправленный Соединенными Штатами в Черное море. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
Как пишет портал Sohu, 23 ноября судно США вошло в Босфор, впоследствии попав в Черное море. Отмечается, что на пути «Дональда Кука» встали российские «свирепые» корабли, которые испугали американцев.
В результате эсминец отступил. Если бы команда «Дональда Кука» выбрала другой вариант действий, судно не смогло бы вернуться на родину в целости и сохранности, констатируется в процитированном материале.
Ранее во вторник сообщалось, что журнал The National Interest назвал «настоящим убийцей» российский Су-35.
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