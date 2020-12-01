Sohu: Россия напугала своими «свирепыми» кораблями отправленный США в Черное море эсминец «Дональд Кук»

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1 декабря 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Американский ракетный эсминец «Дональд Кук», COVER Images / globallookpress.com

Российская Федерация напугала своими «свирепыми» кораблями эсминец «Дональд Кук», отправленный Соединенными Штатами в Черное море. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Как пишет портал Sohu, 23 ноября судно США вошло в Босфор, впоследствии попав в Черное море. Отмечается, что на пути «Дональда Кука» встали российские «свирепые» корабли, которые испугали американцев.

В результате эсминец отступил. Если бы команда «Дональда Кука» выбрала другой вариант действий, судно не смогло бы вернуться на родину в целости и сохранности, констатируется в процитированном материале.

Ранее во вторник сообщалось, что журнал The National Interest назвал «настоящим убийцей» российский Су-35.