Американский National Interest назвал российский истребитель Су-35 «настоящим убийцей»

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1 декабря 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель Су-35 является «настоящим убийцей». Такая характеристика самолета содержится в заголовке материала, появившегося на страницах прессы Соединенных Штатов.

Как пишет издание The National Interest, Су-35 обладает мощным набором разнообразных вооружений, что позволяет ему конкурировать с лучшими образцами боевой авиационной техники. В частности, истребитель оснащен ракетой Р-74, которая может поражать цели с большим бортовым углом.

Также среди оружия, которым располагает российский самолет, имеется ракета Р-77. Отмечается, что по своим характеристикам она сравнима с американской AIM-120 AMRAAM.

Ранее во вторник сообщалось, что польский портал Defence 24 высказал предположение, согласно которому Россия могла провалить январские испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».