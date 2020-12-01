Defence 24: Россия могла провалить испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в январе 2020-го

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1 декабря 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Военный корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация могла провалить испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в январе 2020 года. Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном на страницах польской сетевой прессы.

Как напоминает портал Defence 24, прошлой зимой в российских СМИ появилась информация о запуске «Циркона» с корабля в Баренцевом море. При этом в Минобороны РФ данное событие на официальном уровне не прокомментировали.

Согласно версии, изложенной в процитированной публикации, молчание военного ведомства может свидетельствовать о провале январских испытаний гиперзвуковой ракеты. России понадобилось десять месяцев, чтобы исправить ошибки и осуществить пуск «Циркона» еще раз в октябре, предположило польское издание.

Ранее сегодня отечественный интернет-ресурс Avia.pro написал, что НАТО может запланировать демонстративное вторжение в Керченский пролив.