Defence 24: Россия могла провалить испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в январе 2020-го
1 декабря 2020, 10:10[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация могла провалить испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в январе 2020 года. Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном на страницах польской сетевой прессы.
Как напоминает портал Defence 24, прошлой зимой в российских СМИ появилась информация о запуске «Циркона» с корабля в Баренцевом море. При этом в Минобороны РФ данное событие на официальном уровне не прокомментировали.
Согласно версии, изложенной в процитированной публикации, молчание военного ведомства может свидетельствовать о провале январских испытаний гиперзвуковой ракеты. России понадобилось десять месяцев, чтобы исправить ошибки и осуществить пуск «Циркона» еще раз в октябре, предположило польское издание.
Ранее сегодня отечественный интернет-ресурс Avia.pro написал, что НАТО может запланировать демонстративное вторжение в Керченский пролив.
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