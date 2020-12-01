Avia.pro: НАТО может запланировать демонстративное вторжение в Керченский пролив
1 декабря 2020, 09:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Североатлантический альянс может запланировать демонстративное вторжение в Керченский пролив. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.
Издание Avia.pro процитировало генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего некоторое время назад, что блок продолжит наращивание своего присутствия в Черноморском регионе в качестве ответной меры на усиление российской группировки, дислоцированной на территории Крымского полуострова.
Авторы портала полагают, что альянс, члены которого не признают Крым российским регионом, может запланировать демонстративное вторжение в воды Керченского пролива.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, сайт «Репортер» написал, что украинская армия будет следить за полуостровом с помощью турецких беспилотников.
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