Avia.pro: НАТО может запланировать демонстративное вторжение в Керченский пролив

Аргументы Недели → В мире 13+

1 декабря 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные корабли, US Navy / globallookpress.com

Североатлантический альянс может запланировать демонстративное вторжение в Керченский пролив. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.

Издание Avia.pro процитировало генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего некоторое время назад, что блок продолжит наращивание своего присутствия в Черноморском регионе в качестве ответной меры на усиление российской группировки, дислоцированной на территории Крымского полуострова.

Авторы портала полагают, что альянс, члены которого не признают Крым российским регионом, может запланировать демонстративное вторжение в воды Керченского пролива.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, сайт «Репортер» написал, что украинская армия будет следить за полуостровом с помощью турецких беспилотников.