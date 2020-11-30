«Репортер»: армия Украины будет следить за российским Крымом с помощью турецких дронов
30 ноября 2020, 12:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Украинская армия будет следить за российским Крымским полуостровом с помощью турецких беспилотников. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественной сетевой прессы.
Издание «Репортер» информирует, что в следующем году Киев намерен приобрести у Анкары партию усовершенствованных дронов Bayraktar TB2. Украинские военные будут использовать аппараты для защиты побережья Черного и Азовского морей и наблюдения за Крымом, отмечается в процитированном материале. Констатируется, что дроны, которые получит от Турции киевская сторона, способны летать на расстояние, составляющее до трехсот километров.
Как сообщалось ранее в понедельник, сайт Avia.pro написал, что российские военные могли получить приказ атаковать американские корабли в случае нового нарушения ими границ страны.
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