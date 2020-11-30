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Портал Avia.pro: российские военные могли получить приказ атаковать корабли США в случае нового нарушения ими границ РФ

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Портал Avia.pro: российские военные могли получить приказ атаковать корабли США в случае нового нарушения ими границ РФ
Военные корабли США, Petty Officer 2nd Class Markus C / globallookpress.com

Военные Российской Федерации могли получить приказ атаковать корабли Соединенных Штатов в случае нового нарушения ими границ страны. Соответствующее предположение высказано в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

На прошлой неделе стало известно, что американское судно John S. McCain вторглось в воды РФ в заливе Петра Великого. Спустя некоторое время появилась информация, согласно которой еще один корабль США – эсминец Ross – нарушил российские границы в районе Калининграда.

Источники интернет-ресурса Avia.pro сообщили, что после этих инцидентов военные РФ получили приказ атаковать американские суда, если они снова вторгнутся в морское пространство страны. Огонь на поражение будет открыт, если корабль-нарушитель проигнорирует требования российской стороны, отмечается в процитированной публикации.

ДЦ

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