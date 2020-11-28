Avia.pro: американский эсминец, вторгшийся в воды РФ в районе Калининграда, обманул российских военных

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28 ноября 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

Американский ракетный эсминец Ross, MCS 3rd Class Ford Williams / globallookpress.com

Эсминец Соединенных Штатов Ross, который вторгся ранее на этой неделе в воды РФ в районе Калининграда, обманул отечественных военных. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что приблизившийся к акватории РФ американский корабль свернул на юго-восток, тем самым продемонстрировав лишь факт своего нахождения вблизи российских государственных рубежей. Однако через несколько минут эсминец развернулся и вторгся в воды России. Пробыв там некоторое время, Ross ушел.

В процитированной публикации отмечается, что маневр, который предпринял эсминец, позволил ему отвлечь внимание военных РФ.