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TГ-канал «Оперативная линия»: ракетный эсминец США целенаправленно вторгся в воды России напротив Калининграда

, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

TГ-канал «Оперативная линия»: ракетный эсминец США целенаправленно вторгся в воды России напротив Калининграда
Американский ракетный эсминец Ross, US Navy / globallookpress.com

Американский ракетный эсминец Ross целенаправленно вторгся в территориальные воды Российской Федерации напротив Калининграда. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном интернет-сегменте.

Telegram-канал «Оперативная линия» пишет, что инцидент произошел некоторое время назад. Как отметили авторы канала, корабль США «нарушил все, что только можно и что нельзя».

Официальных заявлений по поводу случившегося от российской стороны пока нет.

Ранее сегодня сообщалось, что американское издание The National Interest посвятило материал танку «Армата», который можно заводить даже при сверхнизких температурах.

ДЦ

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