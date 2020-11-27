ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Журнал The National Interest: российский танк «Армата» мог бы завестись даже на Марсе

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Журнал The National Interest: российский танк «Армата» мог бы завестись даже на Марсе
Т 14 на платформе «Армата

Российский танк Т-14 «Армата» мог бы завестись даже на Марсе. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах прессы Соединенных Штатов.

Журнал The National Interest (NI) пишет, что «Армата» обладает стартером, способным запускать двигатель бронемашины даже при -50 °С. Средняя температура, фиксируемая на Марсе, - порядка -40 °С.

В процитированной публикации отмечается, что США не имеют на вооружении танков, наделенных подобной особенностью. Производители двигателей американских танков M1 Abrams даже не обсуждают вопрос о том, могут ли их силовые установки запускаться в холодную погоду.

Как сообщалось ранее в пятницу, в другом своем материале NI напомнил о походе российского корабля «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии в 2011 году.

ДЦ

В мире

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Судя по всему, военные успехи Азербайджана в Нагорном Карабахе воодушевили украинское руководство. Об этом в своем Telegram-канале написал Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью