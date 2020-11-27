Журнал The National Interest: российский танк «Армата» мог бы завестись даже на Марсе

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27 ноября 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Т 14 на платформе «Армата

Российский танк Т-14 «Армата» мог бы завестись даже на Марсе. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах прессы Соединенных Штатов.

Журнал The National Interest (NI) пишет, что «Армата» обладает стартером, способным запускать двигатель бронемашины даже при -50 °С. Средняя температура, фиксируемая на Марсе, - порядка -40 °С.

В процитированной публикации отмечается, что США не имеют на вооружении танков, наделенных подобной особенностью. Производители двигателей американских танков M1 Abrams даже не обсуждают вопрос о том, могут ли их силовые установки запускаться в холодную погоду.

Как сообщалось ранее в пятницу, в другом своем материале NI напомнил о походе российского корабля «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии в 2011 году.