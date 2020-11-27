NI: во время похода российского «Адмирала Кузнецова» к берегам Сирии в 2011-м в ВМС США боялись, что он начнет тонуть
27 ноября 2020, 10:48[ «Аргументы Недели» ]
Во время похода российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии в 2011 году в ВМС Соединенных Штатов боялись, что корабль начнет тонуть. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежной прессы.
The National Interest (NI) напоминает, что девять лет назад «Адмирал Кузнецов» покинул базу на севере России, обогнул Европу и направился в Средиземное море к сирийскому побережью. В ходе данного похода силы Шестого флота США находились поблизости от корабля на случай, если он начнет тонуть. Несмотря на опасения американской стороны, «Адмирал Кузнецов» успешно выполнил свою миссию и возвратился в Североморск, отмечается в процитированной публикации.
Ранее в пятницу отечественный портал Avia.pro предположил, что норвежское патрульное судно, неоднократно вторгавшееся в воды РФ, могло расставить оборудование для слежения за российскими субмаринами.
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