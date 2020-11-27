Avia.pro: вторгавшийся в воды РФ норвежский корабль мог расставить оборудование для слежения за российскими подлодками

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27 ноября 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Российская подводная лодка, Alexei Druzhinin/Kremlin Pool / globallookpress.com

Патрульный корабль, входящий в состав норвежского флота, несколько раз вторгался в российские воды. Об этом говорится в материале, появившемся в отечественном интернет-сегменте.

Согласно сведениям, опубликованным сетевым ресурсом Avia.pro, судно под названием KV Svalbard в ходе своего недавно завершившегося плавания не раз посетило акваторию российского Северного морского пути, сделав на нем минимум одну внушающую подозрение остановку. Авторы портала выдвинули предположение, по которому патрульный корабль мог расставить оборудование, позволяющее следить за субмаринами РФ.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, чешское издание Halo noviny написало, что Запад ненавидит Россию из-за зависти к ее природным богатствам.