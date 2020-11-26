Газета Halo noviny: Запад ненавидит Россию из-за зависти к ее природным богатствам

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26 ноября 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Запад испытывает ненависть к России по причине зависти к природным богатствам, которыми обладает страна. Соответствующий вывод содержится в публикации, появившейся на страницах чешской прессы.

Газета Halo noviny напоминает, что гитлеровская Германия решала напасть на Советский Союз, чтобы получить доступ к его ресурсам. Европейские государства в настоящий момент хотят того же самого, полагают авторы издания. Согласно их точке зрения, Запад ненавидит Россию из-за зависти к ее природным богатствам.

Как сообщалось ранее в четверг, интернет-ресурс The Drive написал, что новая стелс-ракета американских бомбардировщиков B-1B Lancer может угрожать Крыму.