Газета Halo noviny: Запад ненавидит Россию из-за зависти к ее природным богатствам
26 ноября 2020, 17:07[ «Аргументы Недели» ]
Запад испытывает ненависть к России по причине зависти к природным богатствам, которыми обладает страна. Соответствующий вывод содержится в публикации, появившейся на страницах чешской прессы.
Газета Halo noviny напоминает, что гитлеровская Германия решала напасть на Советский Союз, чтобы получить доступ к его ресурсам. Европейские государства в настоящий момент хотят того же самого, полагают авторы издания. Согласно их точке зрения, Запад ненавидит Россию из-за зависти к ее природным богатствам.
Как сообщалось ранее в четверг, интернет-ресурс The Drive написал, что новая стелс-ракета американских бомбардировщиков B-1B Lancer может угрожать Крыму.
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