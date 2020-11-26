The Drive: новая стелс-ракета бомбардировщиков США B-1B Lancer может угрожать Крыму
26 ноября 2020, 15:57[ «Аргументы Недели» ]
Новая ракета американских бомбардировщиков B-1B Lancer может представлять угрозу для Крыма. Соответствующий вывод сделан в материале, появившемся в зарубежном сегменте интернета.
Сайт The Drive информирует, что некоторое время назад ВВС США обнародовали снимки, на которых запечатлен B-1B Lancer, вооруженный AGM-158 JASSM, новой стелс-ракетой. Предполагается, что один бомбардировщик будет способен нести до двенадцати подобных боеприпасов.
Ракета может представлять угрозу для Крыма, так как ранее американские самолеты уже отрабатывали удары по полуострову в ходе учений в черноморском регионе, говорится в процитированном материале.
Ранее в четверг сообщалось, что в районе северной границы Крыма снова пролетел турецкий дрон Bayraktar TB2.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.