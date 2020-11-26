The Drive: новая стелс-ракета бомбардировщиков США B-1B Lancer может угрожать Крыму

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26 ноября 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, Antonia Sehlstedt/Us Air / globallookpress.com

Новая ракета американских бомбардировщиков B-1B Lancer может представлять угрозу для Крыма. Соответствующий вывод сделан в материале, появившемся в зарубежном сегменте интернета.

Сайт The Drive информирует, что некоторое время назад ВВС США обнародовали снимки, на которых запечатлен B-1B Lancer, вооруженный AGM-158 JASSM, новой стелс-ракетой. Предполагается, что один бомбардировщик будет способен нести до двенадцати подобных боеприпасов.

Ракета может представлять угрозу для Крыма, так как ранее американские самолеты уже отрабатывали удары по полуострову в ходе учений в черноморском регионе, говорится в процитированном материале.

Ранее в четверг сообщалось, что в районе северной границы Крыма снова пролетел турецкий дрон Bayraktar TB2.