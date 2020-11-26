Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 снова пролетел в районе северной границы Крыма
26 ноября 2020, 10:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
В районе северной границы Крымского полуострова снова пролетел турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном на страницах российской сетевой прессы.
Авторы интернет-портала Avia.pro напоминают, что это уже второе появление Bayraktar TB2 рядом с границами Крыма за последние дни. Предполагается, что украинские военнослужащие используют турецкие дроны для мониторинга ситуации на территории полуострова.
Ранее в четверг тот же самый ресурс проинформировал, что борт с сыном Александра Лукашенко Дмитрием демонстративно облетел Крым. Белоруссия не признает данный регион частью Российской Федерации.
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