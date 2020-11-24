Взлетевший на Украине турецкий ударный дрон Bayraktar TB2 прошел возле северной границы Крыма
24 ноября 2020, 09:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, поднявшийся в воздух на одной из украинских баз, прошел возле северной границы российского Крыма. Соответствующая информация появилась на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет сайт Avia.pro, в настоящий момент неизвестно, кто управлял данным дроном – украинские или турецкие военные. Авторы портала высказали предположение, согласно которому Анкара, не признающая Крым частью РФ, «может попытаться бросить России вызов, действуя через территорию Украины».
Ранее во вторник тот же самый ресурс сообщил, что американский самолет сымитировал над Черным морем атаку на российские боевые корабли.
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