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Взлетевший на Украине турецкий ударный дрон Bayraktar TB2 прошел возле северной границы Крыма

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Взлетевший на Украине турецкий ударный дрон Bayraktar TB2 прошел возле северной границы Крыма
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, поднявшийся в воздух на одной из украинских баз, прошел возле северной границы российского Крыма. Соответствующая информация появилась на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет сайт Avia.pro, в настоящий момент неизвестно, кто управлял данным дроном – украинские или турецкие военные. Авторы портала высказали предположение, согласно которому Анкара, не признающая Крым частью РФ, «может попытаться бросить России вызов, действуя через территорию Украины».

Ранее во вторник тот же самый ресурс сообщил, что американский самолет сымитировал над Черным морем атаку на российские боевые корабли.

ДЦ

Общество

Avia.pro: самолет США сымитировал над Черным морем атаку на российские боевые корабли, пролетев прямо над ними

Военный самолет США сымитировал атаку на российские боевые корабли над Черным морем

Самолет Соединенных Штатов сымитировал над Черным морем атаку на боевые корабли Российской Федерации, пролетев прямо над ними. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

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