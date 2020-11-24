Avia.pro: самолет США сымитировал над Черным морем атаку на российские боевые корабли, пролетев прямо над ними

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24 ноября 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Самолет Соединенных Штатов сымитировал над Черным морем атаку на боевые корабли Российской Федерации, пролетев прямо над ними. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Согласно информации, приведенной сайтом Avia.pro, некоторое время назад самолет США, осуществлявший разведку около границ РФ, «нырнул» с высоты в десять километров и прошел прямо над группой российских боевых судов, которые были задействованы в учениях. В процитированной публикации отмечается, что действия американской стороны спровоцировали активацию отечественных средств ПВО.

Ранее в СМИ высказали предположение о том, что Россия могла атаковать боевиков в Сирии с помощью своих новейших ударных беспилотников, получивших название «Ланцет».