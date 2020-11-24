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Avia.pro: самолет США сымитировал над Черным морем атаку на российские боевые корабли, пролетев прямо над ними

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: самолет США сымитировал над Черным морем атаку на российские боевые корабли, пролетев прямо над ними
Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Самолет Соединенных Штатов сымитировал над Черным морем атаку на боевые корабли Российской Федерации, пролетев прямо над ними. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Согласно информации, приведенной сайтом Avia.pro, некоторое время назад самолет США, осуществлявший разведку около границ РФ, «нырнул» с высоты в десять километров и прошел прямо над группой российских боевых судов, которые были задействованы в учениях. В процитированной публикации отмечается, что действия американской стороны спровоцировали активацию отечественных средств ПВО.

Ранее в СМИ высказали предположение о том, что Россия могла атаковать боевиков в Сирии с помощью своих новейших ударных беспилотников, получивших название «Ланцет».

ДЦ

Общество

Avia.pro: самолет США сымитировал над Черным морем атаку на российские боевые корабли, пролетев прямо над ними

Военный самолет США сымитировал атаку на российские боевые корабли над Черным морем

Самолет Соединенных Штатов сымитировал над Черным морем атаку на боевые корабли Российской Федерации, пролетев прямо над ними. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

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