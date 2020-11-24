Avia.pro: самолет США сымитировал над Черным морем атаку на российские боевые корабли, пролетев прямо над ними
24 ноября 2020, 09:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Самолет Соединенных Штатов сымитировал над Черным морем атаку на боевые корабли Российской Федерации, пролетев прямо над ними. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.
Согласно информации, приведенной сайтом Avia.pro, некоторое время назад самолет США, осуществлявший разведку около границ РФ, «нырнул» с высоты в десять километров и прошел прямо над группой российских боевых судов, которые были задействованы в учениях. В процитированной публикации отмечается, что действия американской стороны спровоцировали активацию отечественных средств ПВО.
Ранее в СМИ высказали предположение о том, что Россия могла атаковать боевиков в Сирии с помощью своих новейших ударных беспилотников, получивших название «Ланцет».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.