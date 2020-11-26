Ресурс Avia.pro: самолет с сыном Лукашенко демонстративно обошел Крым, непризнанный Минском российским
26 ноября 2020, 09:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Самолет с Дмитрием Лукашенко – сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко - демонстративно обошел Крым, чей российский статус не признал Минск. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как информирует портал Avia.pro, некоторое время назад борт с сыном Лукашенко вылетел из белорусской столицы в Объединенные Арабские Эмираты. Самолет проследовал через территорию Украины, при этом он демонстративно обошел воздушное пространство Крыма, сделав крюк в несколько сотен километров.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Алексей Леонков спрогнозировал ответ России на американскую ракетную атаку в случае войны за Крымский полуостров.
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