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Аналитик Леонков предсказал ответ России на ракетную атаку США в случае войны за Крым

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитПазл»

Аналитик Леонков предсказал ответ России на ракетную атаку США в случае войны за Крым
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный эксперт Алексей Леонков спрогнозировал ответ Российской Федерации на ракетную атаку Соединенных Штатов в случае войны за Крымский полуостров. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с представителями СМИ.

Некоторое время назад американцы перебросили с территории ФРГ в Румынию реактивные системы залпового огня HIMARS, которые совершили запуск ракет в направлении Крыма. По словам Алексея Леонкова, в случае войны за полуостров армия России использует для уничтожения ракет США комплексы ПВО «Панцирь». Установки HIMARS будут атакованы посредством систем «Искандер». Также силы РФ могут задействовать в ходе ответного удара свои самолеты, если они окажутся в районе противостояния, добавил эксперт.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Константин Сивков, бывший сотрудник российского Генштаба, назвал актом военной агрессии вторжение американского корабля «Джон Маккейн» в воды РФ.

ДЦ

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