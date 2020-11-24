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Forbes: армия США приготовила «ракетный сюрприз» для российских войск в Крыму

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Forbes: армия США приготовила «ракетный сюрприз» для российских войск в Крыму
Военные учения США, AFLO / globallookpress.com

Вооруженные силы Соединенных Штатов приготовили «ракетный сюрприз» для российских войск, которые дислоцированы на территории Крымского полуострова. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежной прессы.

Журнал Forbes информирует, что ранее в текущем месяце американская армия перебросила по воздуху из ФРГ в Румынию две колесные высокомобильные артиллерийские ракетные системы. Данные установки осуществили запуск боеприпасов, которые были направлены в сторону Черного моря.

В процитированной публикации констатируется, что румынское побережье от российского Крыма отделяют чуть больше 250 километров. Американские системы, которые могут доставляться в Румынию посредством авиации, представляют серьезную и непредсказуемую угрозу для находящихся на полуострове подразделений РФ, отмечают авторы издания.

Ранее сегодня сообщалось, что возле северной границы Крыма пролетел турецкий ударный дрон Bayraktar TB2.

ДЦ

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