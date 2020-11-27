Армия Украины провела учения, в ходе которых впервые применила турецкие дроны Bayraktar TB2 для нанесения ударов

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27 ноября 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2 на Украине, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины провели учения, во время которых впервые применили турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 для нанесения ударов. Соответствующая информация оказалась в распоряжении российских сетевых СМИ.

Как стало известно журналистам интернет-издания Avia.pro, дроны атаковали цели на полигоне «Широкий лан», который расположен на территории Николаевской области. В процитированной публикации говорится, что турецкие аппараты «активно используются» в районе Николаева уже неделю.

Ранее сегодня тот же самый портал сообщил, что беспилотниками Bayraktar TB2 решил вооружиться Казахстан.