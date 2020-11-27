Казахстан решил вооружиться турецкими ударными дронами Bayraktar TB2 после их успехов в войне в Карабахе
27 ноября 2020, 10:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Казахстан решил вооружиться ударными беспилотниками Bayraktar TB2 после успехов данных турецких аппаратов в шестинедельном военном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российской сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что дроны, поставленные Азербайджану Анкарой, продемонстрировали значительное превосходство над армянским силами, справившись с поставленными боевыми задачами и показав практически полную неуязвимость даже для современных комплексов противовоздушной обороны.
После этих успехов казахстанское министерство обороны собралось приобрести Bayraktar TB2 для нужд армии страны, отмечается в процитированной публикации. Предполагается, что Нур-Султан закупит у Турции несколько десятков беспилотников.
Как сообщалось ранее сегодня, азербайджанский генпрокурор Камран Алиев заявил, что пункт управления армянскими ракетами «Искандер» находится в руках Российской Федерации.
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