Казахстан решил вооружиться турецкими ударными дронами Bayraktar TB2 после их успехов в войне в Карабахе

Аргументы Недели → В мире 13+

27 ноября 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Казахстан решил вооружиться ударными беспилотниками Bayraktar TB2 после успехов данных турецких аппаратов в шестинедельном военном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российской сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что дроны, поставленные Азербайджану Анкарой, продемонстрировали значительное превосходство над армянским силами, справившись с поставленными боевыми задачами и показав практически полную неуязвимость даже для современных комплексов противовоздушной обороны.

После этих успехов казахстанское министерство обороны собралось приобрести Bayraktar TB2 для нужд армии страны, отмечается в процитированной публикации. Предполагается, что Нур-Султан закупит у Турции несколько десятков беспилотников.

Как сообщалось ранее сегодня, азербайджанский генпрокурор Камран Алиев заявил, что пункт управления армянскими ракетами «Искандер» находится в руках Российской Федерации.