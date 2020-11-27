Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев: пункт управления армянскими ракетами «Искандер» находится в руках России
27 ноября 2020, 09:39[ «Аргументы Недели» ]
У Баку нет доказательств, свидетельствующих о том, что Армения в ходе военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха применила ракетные комплексы «Искандер», имеющиеся на вооружении армии страны. С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил Камран Алиев, занимающий должность генерального прокурора Азербайджана.
Алиев, ставший собеседником агентства Turan, озвучил точку зрения, согласно которой Москва, поставившая Еревану комплексы, не позволила бы ему атаковать азербайджанцев с помощью данных систем. Генпрокурор назвал «Искандеры» «слишком серьезным оружием». Пульт управления этими ракетами находится в руках России, заявил Камран Алиев.
Ранее в пятницу интернет-издание «Русская весна» сообщило, как миротворцы РФ будут использовать в Нагорном Карабахе новейшие комплексы РЭБ «Леер-3».
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