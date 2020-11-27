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Издание «Русская весна» сообщило, как миротворцы РФ будут использовать в Карабахе системы РЭБ «Леер-3»

, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Издание «Русская весна» сообщило, как миротворцы РФ будут использовать в Карабахе системы РЭБ «Леер-3»
Учения армии России, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Стало известно, как переброшенные в Нагорный Карабах российские миротворцы будут использовать на территории региона новейшие отечественные комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-3». Данной теме посвящен материал, появившийся на страницах сетевой прессы.

Издание «Русская весна» пишет, что «Леер-3» может применяться, в частности, с целью подавления мобильной связи и отправки ложных сообщений для введения в заблуждение противника. В Карабахе эти системы РЭБ будут использоваться только для массового оповещения местных жителей о проведении гуманитарных акций, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили видео взрыва покинутой армянской воинской части в Кельбаджарском районе, контроль над которым по итогам недавнего конфликта вокруг Нагорного Карабаха вернул себе Азербайджан.

ДЦ

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