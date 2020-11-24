Breaking Defense: фактически Азербайджан повторил в Карабахе военные успехи гитлеровской Германии 1939 года

Аргументы Недели → В мире 13+

24 ноября 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

Военный парад в Баку, Tofik Babayev / globallookpress.com

Азербайджан в ходе вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе фактически повторил военные успехи гитлеровской Германии, достигнутые Берлином в 1939 году. Соответствующий вывод содержится в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Портал Breaking Defense провел аналогии между недавним конфликтом в Карабахе и началом Второй мировой. Авторы сайта указывают на, что Германия быстро разгромила Польшу благодаря умелому использованию танков и авиации. При этом 90% личного состава гитлеровской армии составляла пехота, шедшая в бой в сопровождении конницы.

В процитированной публикации отмечается, что это напоминает ситуацию в Карабахе, где азербайджанцы, вооруженные и обученные в значительной части не лучше, чем армяне, смогли одержать верх благодаря эффективному применению беспилотных летательных аппаратов. Использование дронов сочеталось с атаками на земле, в которых Баку активно задействовал свои бронетанковые подразделения.

Потери армянской стороны в последние недели карабахского конфликта могли предшествовать трагедии, подобной падению Франции в 1940 году, ставшему следствием немецкого блицкрига в Польше в 1939-м, пишет Breaking Defense.

Как сообщалось ранее во вторник, военный эксперт Владимир Трухан спрогнозировал, что Нагорный Карабах фактически станет анклавом Российской Федерации.