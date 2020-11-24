Полковник Владимир Трухан: фактически Нагорный Карабах станет анклавом России
24 ноября 2020, 12:45[ «Аргументы Недели» ]
Нагорный Карабах фактически станет анклавом Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил отечественный военный эксперт, полковник Владимир Трухан.
Специалист отметил в разговоре с авторами YouTube-канала PolitWera, что Армения и руководитель ее правительства Никол Пашинян предали Карабах. В сложившейся в настоящий момент ситуации «единственный шанс на жизнь» для населения региона заключается во взаимодействии с Россией, добавил Трухан.
Ранее сегодня сообщалось, что Telegram-канал WarGonzo высказал точку зрения, согласно которой главным бенефициаром шестинедельного вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе стал Израиль.
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