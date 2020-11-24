WarGonzo: главным бенефициаром армяно-азербайджанской войны в Карабахе стал Израиль

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24 ноября 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Главным бенефициаром армяно-азербайджанского военного конфликта на территории Нагорного Карабаха стал Израиль. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся некоторое время назад в сети.

Как полагают авторы Telegram-канал WarGonzo, приложив минимум усилий в сравнении с Баку, Анкарой, Ереваном и Москвой, еврейское государство сформировало в Закавказье плацдарм для вероятного удара по своему главному противнику – Ирану. Также отмечается, что в ходе боев в Карабахе представители израильской стороны смогли протестировать перспективные виды вооружений возле иранских границ.

Кроме того, Израиль заработал на поставках оружия Азербайджану, говорится в процитированной публикации.

Ранее российское интернет-издание «Репортер» написало, что в Азербайджане зреет «бунт» из-за оставшихся в стране после войны в Карабахе протурецких боевиков.