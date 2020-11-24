«Репортер»: в Азербайджане назревает «бунт» из-за оставшихся в стране после войны в Карабахе протурецких боевиков

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24 ноября 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Вооруженные люди, Yang Zhen / globallookpress.com

В Азербайджане назревает «бунт» из-за оставшихся в закавказской республике после войны в Нагорном Карабахе представителей протурецких вооруженных формирований. Об этом сообщается в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Издание «Репортер» информирует со ссылкой на правозащитников, что в Карабахе начали создавать базы для наемников, прибывших из Сирии. В процитированной публикации говорится, что нахождение на территории Азербайджана этих людей вызывает недовольство местного населения и властей страны.

Как отмечается, представители официального Баку полагают, что радикальные исламисты из числа протурецких боевиков могут вступить в конфликт с азербайджанцами на религиозной почве.

Ранее во вторник портал Avia.pro написал, что армия Нагорного Карабаха взяла в окружение военных Украины перед окончанием боевых действий в регионе.