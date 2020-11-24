Сайт Avia.pro: армия Карабаха взяла в окружение военных Украины перед окончанием боев в регионе

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24 ноября 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Армия Нагорного Карабаха взяла в окружение военнослужащих Вооруженных сил Украины перед окончанием боев на территории закавказского региона. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевых СМИ.

Как пишет портал Avia.pro, карабахские подразделения намеревались взять под свой контроль район, где находились украинцы, что привели бы к их пленению. Данный план не реализовался из-за подписания мирного соглашения, после которого боевые действия в зоне военного конфликта прекратились.

Согласно версии, высказанной в процитированной публикации, представители ВСУ занимались прикрытием боевой авиации Азербайджана во время ее ударов по территории Нагорного Карабаха.

Ранее во вторник тот же самый сайт сообщил, что взлетевший на Украине турецкий дрон Bayraktar TB2 прошел возле северной границы Крымского полуострова.