Сайт Avia.pro: армия Карабаха взяла в окружение военных Украины перед окончанием боев в регионе
24 ноября 2020, 10:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Армия Нагорного Карабаха взяла в окружение военнослужащих Вооруженных сил Украины перед окончанием боев на территории закавказского региона. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевых СМИ.
Как пишет портал Avia.pro, карабахские подразделения намеревались взять под свой контроль район, где находились украинцы, что привели бы к их пленению. Данный план не реализовался из-за подписания мирного соглашения, после которого боевые действия в зоне военного конфликта прекратились.
Согласно версии, высказанной в процитированной публикации, представители ВСУ занимались прикрытием боевой авиации Азербайджана во время ее ударов по территории Нагорного Карабаха.
Ранее во вторник тот же самый сайт сообщил, что взлетевший на Украине турецкий дрон Bayraktar TB2 прошел возле северной границы Крымского полуострова.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.