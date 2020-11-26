Появилось видео взрыва покинутой армянской воинской части на отошедшей Баку территории в Карабахе

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26 ноября 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Опубликована видеозапись взрыва покинутой армянской воинской части в Кельбаджарском районе, который в соответствии с соглашением об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе отошел Азербайджану. Ролик появился некоторое время назад в интернете.

Разместившие видео авторы Telegram-канала «Синяя Борода» отметили, что оно поступило «от анонимного, но категорически дружественного источника».

Как сообщалось ранее сегодня, в эфире телеканала НТВ продемонстрировали сюжет, в котором говорилось, что армия Карабаха взорвала военные объекты в Кельбаджарском районе. Также журналисты проинформировали, что район покинуло почти все местное население.