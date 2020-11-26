Появилось видео взрыва покинутой армянской воинской части на отошедшей Баку территории в Карабахе
26 ноября 2020, 13:19[ «Аргументы Недели» ]
Опубликована видеозапись взрыва покинутой армянской воинской части в Кельбаджарском районе, который в соответствии с соглашением об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе отошел Азербайджану. Ролик появился некоторое время назад в интернете.
Разместившие видео авторы Telegram-канала «Синяя Борода» отметили, что оно поступило «от анонимного, но категорически дружественного источника».
Как сообщалось ранее сегодня, в эфире телеканала НТВ продемонстрировали сюжет, в котором говорилось, что армия Карабаха взорвала военные объекты в Кельбаджарском районе. Также журналисты проинформировали, что район покинуло почти все местное население.
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