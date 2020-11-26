Армия Карабаха взорвала военные объекты в отошедшем Азербайджану Кельбаджарском районе

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26 ноября 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Армия Нагорного Карабаха взорвала военные объекты, расположенные на территории Кельбаджарского района, который отошел Азербайджану в соответствии с мирным соглашением. Об этом рассказывается в сюжете, показанном на российском телевидении.

Как сообщил канал НТВ, почти все жители района – это около трех тысяч человек – предпочли уехать, несмотря на гарантии безопасности, предоставленные официальным Баку.

Карабахские военные, уходя со своих позиций, взорвали армейские объекты, чтобы ими не смогли воспользоваться азербайджанцы.

Ранее сегодня портал Avia.pro написал, что Ереван отказался от приобретения российских систем РЭБ из-за их неэффективности, продемонстрированной в ходе вооруженного противостояния на территории Нагорного Карабаха.