Сайт Avia.pro: Армения отказалась покупать российские системы РЭБ из-за их неэффективности в войне в Карабахе

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26 ноября 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Ереван отказался покупать российские комплексы радиоэлектронной борьбы из-за их неэффективности в вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Как пишет портал Avia.pro, системы РЭБ, находившиеся в распоряжении армянских подразделений, в ходе боестолкновений с азербайджанской армией продемонстрировали свою бесполезность против вражеских дронов.

Согласно данным ресурса, отказавшись от приобретения российских средств РЭБ, Ереван заключил договор о поставке комплексов из ФРГ.

Ранее в четверг тот же самый сайт проинформировал, что облаченные в форму РФ азербайджанские военные попытались устроить провокацию в Нагорном Карабахе.