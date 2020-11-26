Сайт Avia.pro: Армения отказалась покупать российские системы РЭБ из-за их неэффективности в войне в Карабахе
26 ноября 2020, 08:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Ереван отказался покупать российские комплексы радиоэлектронной борьбы из-за их неэффективности в вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.
Как пишет портал Avia.pro, системы РЭБ, находившиеся в распоряжении армянских подразделений, в ходе боестолкновений с азербайджанской армией продемонстрировали свою бесполезность против вражеских дронов.
Согласно данным ресурса, отказавшись от приобретения российских средств РЭБ, Ереван заключил договор о поставке комплексов из ФРГ.
Ранее в четверг тот же самый сайт проинформировал, что облаченные в форму РФ азербайджанские военные попытались устроить провокацию в Нагорном Карабахе.
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