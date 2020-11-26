Avia.pro: переодетые в российскую форму азербайджанские военные попытались устроить провокацию в Карабахе

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26 ноября 2020, 08:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военный, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Переодетые в российскую форму азербайджанские военнослужащие попытались устроить провокацию в Нагорном Карабахе. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет издание Avia.pro, группа азербайджанцев вошла на территорию одного из населенных пунктов, расположенных в Карабахе, где намеревалась напасть на местных жителей. Одного военного поймали, после чего в интернете появились кадры с российской формой, в которую он был облачен.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Турции началась регистрация семей сирийских боевиков, которые собираются переехать в Нагорный Карабах.