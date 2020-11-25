В Турции стартовала регистрация семей сирийских джихадистов, намеренных поселиться в Карабахе

В Турции началась регистрация семей сирийских джихадистов, которые собираются переехать в Нагорный Карабах. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.
Портал ianed.ru пишет, что Анкара намерена поселить семьи боевиков на территории Карабаха, которая находится под контролем азербайджанских властей. Предполагается, что эти люди сыграют роль передового отряда турецкой экспансии в регионе, отмечается в процитированной публикации.
Согласно сведениям, представленным в сети, Турция, оказывавшая поддержку Баку во время конфликта в Нагорном Карабахе, перебрасывала туда отряды сирийских джихадистов. Ранее на текущей неделе сообщалось, что ресурс topwar.ru назвал четыре причины поражения Еревана в войне с Азербайджаном за Карабах.
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