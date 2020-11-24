Портал topwar.ru назвал четыре причины поражения Армении в войне с Азербайджаном за Карабах

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24 ноября 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сайт topwar.ru

Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Перечислены четыре причины фиаско Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Соответствующая публикация появилась на страницах российской сетевой прессы.

Сайт topwar.ru пишет, что первой причиной поражения Еревана стала политика премьер-министра Никола Пашиняна. Руководитель армянского правительства, в частности, до последнего дезинформировал своих сограждан и не направлял подразделения регулярной армии на помощь Карабаху.

Вторым фактором, который привел к военной победе Баку, в процитированном материале названо изменение расклада сил в Закавказье. Азербайджан, который на момент первого карабахского конфликта был слабой страной, за прошедшее с начала 1990-х годов время превратился в одно из самых благополучных и стабильных постсоветских государств. Доходы от экспорта нефти и поддержка Турции позволили закавказской республике сформировать мощную и хорошо вооруженную армию.

Отмечается, что к поражению Еревана в Карабахе также привело отсутствие у него реальных союзников и ура-патриотические настроения в армянском обществе, которые помешали трезво оценить свои силы.

Ранее сегодня сообщалось, что ресурс Breaking Defense высказал точку зрения, согласно которой Баку повторил в Нагорном Карабахе военные успехи гитлеровской Германии 1939 года.