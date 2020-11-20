Avia.pro: поставленные Россией армянские «Искандеры» показали нулевую эффективность в войне в Карабахе

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20 ноября 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Армянские ракетные комплексы «Искандер», полученные от Российской Федерации, продемонстрировали нулевую эффективность во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Данный факт констатируется в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

Портал Avia.pro пишет со ссылкой на азербайджанское министерство обороны, что в ходе боевых действий армия Армении четыре раза использовала «Искандеры» для атак по противнику. Ни одна из ракет, выпущенных данными системами, не смогла достичь цели. Были ли сбиты боеприпасы или отклонились от своего курса, неизвестно.

Ранее в пятницу тот же самый сайт назвал причину бесполезности армянских самолетов Су-30СМ в войне в Карабахе.