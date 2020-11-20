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Avia.pro: Армения ни разу не применила Су-30СМ в войне в Карабахе, так как купила самолеты у России без ракет

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: Армения ни разу не применила Су-30СМ в войне в Карабахе, так как купила самолеты у России без ракет
Самолет, MOD Russia / globallookpress.com

Названа причина бесполезности в войне в Нагорном Карабахе истребителей Су-30СМ, которые Армения приобрела у России. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в сети.

Интернет-ресурс Avia.pro отмечает, что во время вооруженного конфликта самолеты ни разу не поднялись в воздух. В процитированном материале говорится, что Ереван не мог использовать Су-30СМ в бою, так как для них не были закуплены ракеты.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание «Вестник Кавказа» написало, что одержать победу в Нагорном Карабахе Азербайджану помогло превосходство в живой силе и технике над Арменией.

ДЦ

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