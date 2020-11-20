Avia.pro: Армения ни разу не применила Су-30СМ в войне в Карабахе, так как купила самолеты у России без ракет

Интернет-ресурс Avia.pro отмечает, что во время вооруженного конфликта самолеты ни разу не поднялись в воздух. В процитированном материале говорится, что Ереван не мог использовать Су-30СМ в бою, так как для них не были закуплены ракеты.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание «Вестник Кавказа» написало, что одержать победу в Нагорном Карабахе Азербайджану помогло превосходство в живой силе и технике над Арменией.
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