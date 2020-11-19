«Вестник Кавказа»: одержать победу в Карабахе над Арменией армии Баку помогло превосходство в живой силе и технике

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19 ноября 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Вестник Кавказа»

Военный парад в Баку, Tofik Babayev / globallookpress.com

Одержать победу над Арменией в Нагорном Карабахе армии Азербайджана помогло превосходство в живой силе и технике. На это указывается в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Как пишет издание «Вестник Кавказа», на момент начала шестинедельного конфликта на территории Карабаха азербайджанские Вооруженные силы насчитывали 426 тысяч человек. Армянская армия располагала 245 тысячами.

Также отмечается, что Баку значительно превосходил Ереван по количеству самолетов и вертолетов (147 против 64), танков (570 против 110), артиллерийских установок (414 против 188).

Ранее в четверг сообщалось, что о ситуации вокруг Закавказья после военного конфликта в Нагорном Карабахе высказался Яков Кедми, бывший израильский разведчик.